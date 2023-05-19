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Карагедова (Александренко) Елена Владимировна
Карагедова (Александренко) Елена Владимировна
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Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Александренко Владимир Яковлевич
Мать
Александренко Валентина Афанасьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Александренко Владимир Яковлевич
Мать:
Александренко Валентина Афанасьевна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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