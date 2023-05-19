Карагедова (Александренко) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карагедова (Александренко) Елена Владимировна

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александренко Владимир Яковлевич

Мать: Александренко Валентина Афанасьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область