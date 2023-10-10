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Бродилов Тарас Леонович

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Бродилов Василий Тарасович

Мать ребёнка: Бродилова Прасковья Тарасовна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.02.1886 ст.

Дочь: Бродилова Евдокия Тарасовна

Мать ребёнка: Бродилова Прасковья Тарасовна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.08.1888 ст.

Сын: Бродилов Степан Тарасович

Мать ребёнка: Бродилова Прасковья Тарасовна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.09.1893 ст.

Сын: Бродилов Сергей Тарасович

Мать ребёнка: Бродилова Прасковья Тарасовна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.01.1899 ст.

Сын: Бродилов Малафей Тарасович

Мать ребёнка: Бродилова Прасковья Тарасовна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.11.1902 ст.

Сын: Бродилов Григорий Тарасович

Мать ребёнка: Бродилова Прасковья Тарасовна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бродилова Прасковья Тарасовна

Смерть
Неизвестно
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