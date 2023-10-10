Бродилов Тарас Леонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Бродилов Василий Тарасович
Мать ребёнка: Бродилова Прасковья Тарасовна
Рождение ребёнка
22.02.1886 ст.
Дочь: Бродилова Евдокия Тарасовна
Мать ребёнка: Бродилова Прасковья Тарасовна
Рождение ребёнка
25.08.1888 ст.
Сын: Бродилов Степан Тарасович
Мать ребёнка: Бродилова Прасковья Тарасовна
Рождение ребёнка
24.09.1893 ст.
Сын: Бродилов Сергей Тарасович
Мать ребёнка: Бродилова Прасковья Тарасовна
Рождение ребёнка
03.01.1899 ст.
Сын: Бродилов Малафей Тарасович
Мать ребёнка: Бродилова Прасковья Тарасовна
Рождение ребёнка
03.11.1902 ст.
Сын: Бродилов Григорий Тарасович
Мать ребёнка: Бродилова Прасковья Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно