Чичук Наум Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чичук Наум Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гимпель (Чичук) Галина Наумовна

Мать ребёнка: Лазун Антонина(Тоня) Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чичук Василий Наумович

Мать ребёнка: Лазун Антонина(Тоня) Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазун Антонина(Тоня) Александровна

Смерть
Неизвестно

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