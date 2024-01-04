Шабальников Александр Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1918
Сын: Шабальников Михаил Александрович
Мать ребёнка: не указана
Ф. 144. Оп. 6. Д. 3507. Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умерших г. Барнаула Одигитриевской церкви стр42 запись 64
Место жительства
1918
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно