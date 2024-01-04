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Шабальников Александр Михайлович

Место рождения

Красново, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красново, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.09.1918

Сын: Шабальников Михаил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Ф. 144. Оп. 6. Д. 3507. Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умерших г. Барнаула Одигитриевской церкви стр42 запись 64
Место жительства
1918
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабальникова Надежда Митрофановна

Смерть
Неизвестно
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