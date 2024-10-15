Бакуменко (Ткаченко) Параскева Григорьевна 29.10.1781 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бакуменко (Ткаченко) Параскева Григорьевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

29.10.1781 ст.

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1781 ст.

Отец: Бакуменко (Ткаченко) Григорий Карпович

Мать: Бакуменко Евдокия (Авдотья) Григорьевна

Кровное, Сумська область
восприемники Семен Колесник, Елена Куксенко, того же села жители | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-JSK1-X?i=198&cc=1503045&cat=974550
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Место жительства
22.06.1782 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G93Q-1W8J?i=342&cat=3007372
Упоминание
1783
Кровное, Сумська область
подданные черкасы и их домашние | Благовещенская церковь | Исповедь и причастие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-Z3DF-5?i=849&cat=974550
Упоминание
1784
Кровное, Сумська область
подданные черкасы и их домашние | Благовещенская церковь | Исповедь и причастие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-J9JT-R?cat=974550&i=282
Смерть
1784
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-32QK?i=3&cat=3007372

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