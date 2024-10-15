Бакуменко (Ткаченко) Параскева Григорьевна
Место рождения
Дата рождения29.10.1781 ст.
Дата смерти1784
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1781 ст.
восприемники Семен Колесник, Елена Куксенко, того же села жители | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-JSK1-X?i=198&cc=1503045&cat=974550
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
22.06.1782 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G93Q-1W8J?i=342&cat=3007372
Упоминание
1783
подданные черкасы и их домашние | Благовещенская церковь | Исповедь и причастие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-Z3DF-5?i=849&cat=974550
Упоминание
1784
подданные черкасы и их домашние | Благовещенская церковь | Исповедь и причастие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-J9JT-R?cat=974550&i=282
Смерть
1784
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-32QK?i=3&cat=3007372