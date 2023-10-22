Калиев Нурмаш Бримжанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калиев Нурмаш Бримжанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1979

Дочь: Нуртазина Алтынай Нурмашевна

Мать ребёнка: Носонбаева Нагий Жунусовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садвокасова Жансулу Нурмашевна

Мать ребёнка: Носонбаева Нагий Жунусовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носонбаев Жаксыбай Нурмашевич

Мать ребёнка: Носонбаева Нагий Жунусовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носонбаев Дононбай Нурмашевич

Мать ребёнка: Носонбаева Нагий Жунусовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носонбаев Кнанбай Нурмашевич

Мать ребёнка: Носонбаева Нагий Жунусовна

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