Калиев Нурмаш Бримжанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1979
Дочь: Нуртазина Алтынай Нурмашевна
Мать ребёнка: Носонбаева Нагий Жунусовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садвокасова Жансулу Нурмашевна
Мать ребёнка: Носонбаева Нагий Жунусовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носонбаев Жаксыбай Нурмашевич
Мать ребёнка: Носонбаева Нагий Жунусовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носонбаев Дононбай Нурмашевич
Мать ребёнка: Носонбаева Нагий Жунусовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носонбаев Кнанбай Нурмашевич
Мать ребёнка: Носонбаева Нагий Жунусовна