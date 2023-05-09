Мясов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мясова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Мясова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мясов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Мясова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мясова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Мясова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мясова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Мясова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мясова Милиция Николаевна

Мать ребёнка: Мясова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мясов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Мясова Мария

Смерть
Неизвестно