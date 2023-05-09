Мясов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Мясова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мясова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Мясова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Мясова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясова Милиция Николаевна
Мать ребёнка: Мясова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мясова Мария
Смерть
Неизвестно