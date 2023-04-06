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Дорофей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

20.08.1821

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Между 1782 и 1790 г.р.
Около 1785 г.р.
Около 1785 г.р.

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1782 и 1790

Сын: Василий Дорофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Ефим Дорофеев

Мать ребёнка: не указана

Вахрушиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Иван Дорофеев

Мать ребёнка: не указана

Вахрушиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Вахрушиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
20.08.1821
Вахрушиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
(ГАИО ф.1043, оп.1, д.1, лист 248, запись 33)