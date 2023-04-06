Дорофей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смерти20.08.1821
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1782 и 1790
Сын: Василий Дорофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Ефим Дорофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Иван Дорофеев
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.08.1821
(ГАИО ф.1043, оп.1, д.1, лист 248, запись 33)