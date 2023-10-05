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Kissmann (Баран) Владимир Иванович
Kissmann (Баран) Владимир Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.09.1981
Пол
Мужской
Отец
Баранv Владимир Иванович
1950 г.р.
Мать
Остермиллер Мария Ивановна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1981
Отец:
Баранv Владимир Иванович
Мать:
Остермиллер Мария Ивановна
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