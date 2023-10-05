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Kissmann (Баран) Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1981

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1981

Отец: Баранv Владимир Иванович

Мать: Остермиллер Мария Ивановна

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