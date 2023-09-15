Волкова (Казакова) Параскева Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Казакова) Параскева Осипова

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Место рождения

Городище, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Городище, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
15.01.1822

Муж: Волков Никита Федоров

Рождение ребёнка
15.07.1822

Сын: Волков Емелиан Никитин

Отец ребёнка: Волков Никита Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.06.1823

Сын: Волков Леонтий Никитин

Отец ребёнка: Волков Никита Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.05.1824

Дочь: Елена Никитина

Отец ребёнка: Волков Никита Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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