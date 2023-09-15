Волкова (Казакова) Параскева Осипова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1822
Рождение ребёнка
15.07.1822
Отец ребёнка: Волков Никита Федоров
Рождение ребёнка
18.06.1823
Отец ребёнка: Волков Никита Федоров
Рождение ребёнка
19.05.1824
Дочь: Елена Никитина
Отец ребёнка: Волков Никита Федоров
Смерть
Неизвестно