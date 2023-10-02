Кокорева Анна Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Кокорев Тит Руфиев
Отец ребёнка: Кокорев Руфий Фитисов
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Кокорев Руфий Фитисов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно