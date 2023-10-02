Кокорева Анна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорева Анна Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Кокорев Тит Руфиев

Отец ребёнка: Кокорев Руфий Фитисов

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Кокорев Игнатий Руфиев

Отец ребёнка: Кокорев Руфий Фитисов

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорев Руфий Фитисов

Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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