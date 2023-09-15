Сарченко (Болбукова) Ольга Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарченко (Болбукова) Ольга Климентьевна

Место рождения

Зекры, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Зекры, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
21.01.1890 ст.

Муж: Сарченко Василий Самуйлович

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.09.1891 ст.

Сын: Сарченко Иван Васильевич

Отец ребёнка: Сарченко Василий Самуйлович

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1896 ст.

Дочь: Зуева Александра Васильевна

Отец ребёнка: Сарченко Василий Самуйлович

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1898 ст.

Дочь: Сарченко Мария Васильевна

Отец ребёнка: Сарченко Василий Самуйлович

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1898 ст.

Сын: Сарченко Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Сарченко Василий Самуйлович

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1900 ст.

Сын: Сарченко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Сарченко Василий Самуйлович

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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