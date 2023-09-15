Сарченко (Болбукова) Ольга Климентьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1890 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.09.1891 ст.
Отец ребёнка: Сарченко Василий Самуйлович
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1896 ст.
Дочь: Зуева Александра Васильевна
Отец ребёнка: Сарченко Василий Самуйлович
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1898 ст.
Дочь: Сарченко Мария Васильевна
Отец ребёнка: Сарченко Василий Самуйлович
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1898 ст.
Сын: Сарченко Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Сарченко Василий Самуйлович
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1900 ст.
Сын: Сарченко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Сарченко Василий Самуйлович
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно