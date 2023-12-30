Беликов Эдуард Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1978
Отец: Беликов Геннадий Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.09.1997
Дочь: Беликова Анастасия Эдуардовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.07.2010
Сын: Беликов Матвей Эдуардович
Мать ребёнка: Беликова Тереза Олеговна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беликова Тереза Олеговна