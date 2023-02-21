Чернеева Фекла Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернеева Фекла Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Чернеев Федот Евстафиевич

Отец ребёнка: Чернеев Евстафий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.06.1847

Дочь: Акилина Евстафьевна

Отец ребёнка: Чернеев Евстафий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.05.1848

Сын: Чернеев Алексей Евстафиевич

Отец ребёнка: Чернеев Евстафий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернеев Евстафий Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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