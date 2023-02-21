Чернеева Фекла Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Чернеев Федот Евстафиевич
Отец ребёнка: Чернеев Евстафий Яковлевич
Рождение ребёнка
16.06.1847
Дочь: Акилина Евстафьевна
Отец ребёнка: Чернеев Евстафий Яковлевич
Рождение ребёнка
29.05.1848
Сын: Чернеев Алексей Евстафиевич
Отец ребёнка: Чернеев Евстафий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно