Боршковская Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Боршковский Николай Ананьевич
Отец ребёнка: Боршковский Ананий Андреевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Боршковский Моисей Ананьевич
Отец ребёнка: Боршковский Ананий Андреевич
Смерть
Неизвестно