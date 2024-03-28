Боршковская Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боршковская Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911

Сын: Боршковский Николай Ананьевич

Отец ребёнка: Боршковский Ананий Андреевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Боршковский Моисей Ананьевич

Отец ребёнка: Боршковский Ананий Андреевич

Смерть
Неизвестно

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