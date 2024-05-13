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Куранов Василий Степанович

Место рождения

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

11.04.1883

Дата смерти

06.07.1883 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1845 г.р.

Мать

Вычислено 1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1883

Отец: Куранов Степан (Стефан) Яковлевич

Мать: Куранова Васса (Василиса) Григорьевна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: отставной казак Алексей Игнатьевич Журавлев и отставного казака Михаила Ширяева жена Матрона Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1111-op-1-d-32 файл... Показать все
Смерть
06.07.1883 ст.
Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Умер в возрасте 3 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1111-op-1-d-34 файл 18 номер 45

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