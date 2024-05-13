Куранов Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения11.04.1883
Дата смерти06.07.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
11.04.1883
Отец: служащий казак Восприемники: отставной казак Алексей Игнатьевич Журавлев и отставного казака Михаила Ширяева жена Матрона Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1111-op-1-d-32 файл... Показать все
Смерть
06.07.1883 ст.
Умер в возрасте 3 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1111-op-1-d-34 файл 18 номер 45