Шалаев Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалаев Василий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шалаева Лариса Васильевна

Мать ребёнка: Шалаева Калиса Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимашева Елена

Мать ребёнка: Шалаева Калиса Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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