Шалаев Василий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шалаева Лариса Васильевна
Мать ребёнка: Шалаева Калиса Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимашева Елена
Мать ребёнка: Шалаева Калиса Григорьевна
Смерть
Неизвестно