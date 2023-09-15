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Маркевич Варвара Ивановна

Место рождения

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
17.01.1871 ст.

Муж: Маркевич Филипп Феоктистович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.09.1872 ст.

Сын: Маркевич Кондратий Филиппович

Отец ребёнка: Маркевич Филипп Феоктистович

Дощерево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1881 ст.

Сын: Маркевич Никита Филиппович

Отец ребёнка: Маркевич Филипп Феоктистович

Дощерево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1885 ст.

Сын: Маркевич Семён Филиппович

Отец ребёнка: Маркевич Филипп Феоктистович

Дощерево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.09.1889 ст.

Дочь: Маркевич Федора Филипповна

Отец ребёнка: Маркевич Филипп Феоктистович

Дощерево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1892 ст.

Дочь: Маркевич Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Маркевич Филипп Феоктистович

Дощерево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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