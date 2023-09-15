Маркевич Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1871 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.09.1872 ст.
Сын: Маркевич Кондратий Филиппович
Отец ребёнка: Маркевич Филипп Феоктистович
Рождение ребёнка
12.08.1881 ст.
Сын: Маркевич Никита Филиппович
Отец ребёнка: Маркевич Филипп Феоктистович
Рождение ребёнка
27.04.1885 ст.
Сын: Маркевич Семён Филиппович
Отец ребёнка: Маркевич Филипп Феоктистович
Рождение ребёнка
11.09.1889 ст.
Дочь: Маркевич Федора Филипповна
Отец ребёнка: Маркевич Филипп Феоктистович
Рождение ребёнка
01.03.1892 ст.
Дочь: Маркевич Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Маркевич Филипп Феоктистович
Смерть
Неизвестно