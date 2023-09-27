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Влезков Василий Иванович

Место рождения

Лебединский уезд, Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Лебединский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Образование
1850
Полтава, Полтавська область
Образовательное учреждение: Петровский Полтавский кадетский корпус
Военная служба
Около 1851
Отправлен в Дворянский полк.
Военная служба
Около 1852
Род войск: 3 полевая артиллерийская бригада Воинское звание: унтер-офицер
Военная служба
1861
Род войск: 3 полевая артиллерийская бригада Воинское звание: полковник Вышел в отставку.
Работа или профессия
С 1862 по 1884
Полтава, Полтавська область
воспитатель | Место работы: Петровский Полтавский кадетский корпус Должность: воспитатель
Рождение ребёнка
14.09.1872

Дочь: Забелло Вера Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Полтава, Полтавська область
Место жительства
1890
Лебединский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Жил в родовом имении.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Лебединский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Лебединский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
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