Влезков Василий Иванович
Место рожденияЛебединский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Лебединский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Образование
1850
Образовательное учреждение: Петровский Полтавский кадетский корпус
Военная служба
Около 1851
Отправлен в Дворянский полк.
Военная служба
Около 1852
Род войск: 3 полевая артиллерийская бригада Воинское звание: унтер-офицер
Военная служба
1861
Род войск: 3 полевая артиллерийская бригада Воинское звание: полковник Вышел в отставку.
Работа или профессия
С 1862 по 1884
воспитатель | Место работы: Петровский Полтавский кадетский корпус Должность: воспитатель
Рождение ребёнка
14.09.1872
Дочь: Забелло Вера Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1890
Лебединский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Жил в родовом имении.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Лебединский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Лебединский уезд, Харьковская губерния, Российская империя