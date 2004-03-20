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Сат Алдын-Сай Маадыровна
Сат Алдын-Сай Маадыровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.03.2004
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Сат Инга Михайловна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.2004
Отец: не указан
Мать:
Сат Инга Михайловна
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