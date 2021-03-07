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Афербух Софья
Афербух Софья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.03.2021
Пол
Женский
Отец
Авербух Михаил
1977 г.р.
Мать
Петрова (Авербух) Наталья Николаевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.2021
Отец:
Авербух Михаил
Мать:
Петрова Наталья Николаевна
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