Афербух Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афербух Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.2021

Пол

Женский

Отец

1977 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.2021

Отец: Авербух Михаил

Мать: Петрова Наталья Николаевна

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