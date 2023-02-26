Карпушина Мавра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1859
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Карпушин Пётр Иванов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1861
Дочь: Васса Петрова
Отец ребёнка: Карпушин Пётр Иванов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1862
Отец ребёнка: Карпушин Пётр Иванов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпушин Пётр Иванов
Смерть
Неизвестно