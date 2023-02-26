Карпушина Мавра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпушина Мавра Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1839 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1859

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Карпушин Пётр Иванов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1861

Дочь: Васса Петрова

Отец ребёнка: Карпушин Пётр Иванов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1862

Сын: Карпушин Родион Петров

Отец ребёнка: Карпушин Пётр Иванов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпушин Пётр Иванов

Смерть
Неизвестно
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