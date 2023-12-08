Ахмадрисламова Рамия Мазитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмадрисламова Рамия Мазитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1979

Сын: Вагапов Ренат Фаритович

Отец ребёнка: Вагапов Фарит Салихович

Рождение ребёнка
16.02.1982

Дочь: Вагапова Элеонора Фаритовна

Отец ребёнка: Вагапов Фарит Салихович

Рождение ребёнка
16.02.1986

Дочь: Вагапова Альбина Фаритовна

Отец ребёнка: Вагапов Фарит Салихович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вагапов Фарит Салихович

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