Ахмадрисламова Рамия Мазитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1979
Отец ребёнка: Вагапов Фарит Салихович
Рождение ребёнка
16.02.1982
Дочь: Вагапова Элеонора Фаритовна
Отец ребёнка: Вагапов Фарит Салихович
Рождение ребёнка
16.02.1986
Дочь: Вагапова Альбина Фаритовна
Отец ребёнка: Вагапов Фарит Салихович
Бракосочетание
Неизвестно