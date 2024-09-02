Тишин Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения14.04.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1900
Отец: Тишин Григорий Федорович
Мать: не указана
дату узнаем из учетно-послужной карточки на Памяти народа
Призыв на военную службу
16.10.1918
по Памяти народа
Военная служба
До ?.08.1946
воинское звание - капитан инт. сл. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Северо-Кавказский военный округ. фото с Памяти народа
Смерть
Неизвестно