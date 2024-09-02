Тишин Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишин Иван Григорьевич

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Место рождения

Надежда, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

14.04.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1900

Отец: Тишин Григорий Федорович

Мать: не указана

Надежда, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
дату узнаем из учетно-послужной карточки на Памяти народа
Призыв на военную службу
16.10.1918
по Памяти народа
Военная служба
До ?.08.1946
воинское звание - капитан инт. сл. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Северо-Кавказский военный округ. фото с Памяти народа
Смерть
Неизвестно

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