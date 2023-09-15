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Матикайнен Петр Иванович

Место рождения

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

29.01.1901

Дата смерти

30.11.1971

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1901

Отец: Матикайнен Иван Петрович

Мать: Матикайнен Анна Абрамовна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
13.12.1935

Жена: Матикайнен Марфа Васильевна

Поркузи, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.10.1936

Сын: Матикайнен Алексей Петрович

Мать ребёнка: Матикайнен Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
20.06.1938

Дочь: Илларионова Вера Петровна

Мать ребёнка: Матикайнен Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
20.07.1943

Сын: Майтеканен Петр Петрович

Мать ребёнка: Матикайнен Марфа Васильевна

Финляндия
Рождение ребёнка
04.02.1951

Сын: Майтеканен Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Матикайнен Марфа Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.11.1971
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