Матикайнен Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения29.01.1901
Дата смерти30.11.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1901
Бракосочетание
13.12.1935
Поркузи, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.10.1936
Сын: Матикайнен Алексей Петрович
Мать ребёнка: Матикайнен Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
20.06.1938
Дочь: Илларионова Вера Петровна
Мать ребёнка: Матикайнен Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
20.07.1943
Мать ребёнка: Матикайнен Марфа Васильевна
Финляндия
Рождение ребёнка
04.02.1951
Сын: Майтеканен Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Матикайнен Марфа Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.11.1971