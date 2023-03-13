Сусева Пелагея Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Меланья
Отец ребёнка: Сусевъ Петръ
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Сусевъ Петръ
Рождение ребёнка
1775
Сын: Сусевъ Яковъ
Отец ребёнка: Сусевъ Петръ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сусевъ Иванъ
Отец ребёнка: Сусевъ Петръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: $7
Отец ребёнка: Сусевъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сусевъ Петръ