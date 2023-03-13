Сусева Пелагея Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сусева Пелагея Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Меланья

Отец ребёнка: Сусевъ Петръ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Сусевъ Петръ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Сусевъ Яковъ

Отец ребёнка: Сусевъ Петръ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Сусевъ Иванъ

Отец ребёнка: Сусевъ Петръ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: $7

Отец ребёнка: Сусевъ Петръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сусевъ Петръ