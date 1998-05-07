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Алейникова Анастасия Алексеевна
Алейникова Анастасия Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.05.1998
Пол
Женский
Отец
Алейников (Бобров) Алексей Владимирович
1976 г.р.
Мать
Алейникова (Попова) Ирина Александровна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1998
Отец:
Алейников Алексей Владимирович
Мать:
Алейникова Ирина Александровна
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