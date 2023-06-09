Кочуров Мирон Лаврентьев
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Кочуров Лаврентiй Семенов
Мать: Федосья Егорова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Кочурова Параскева Миронова
Мать ребёнка: Мария Андреева
Рождение ребёнка
13.04.1832
Дочь: Ирина Миронова
Мать ребёнка: Мария Андреева
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Федосiя Миронова
Мать ребёнка: Мария Андреева
Рождение ребёнка
19.11.1841
Мать ребёнка: Мария Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно