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Кочуров Мирон Лаврентьев

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Кочуров Лаврентiй Семенов

Мать: Федосья Егорова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Кочурова Параскева Миронова

Мать ребёнка: Мария Андреева

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.04.1832

Дочь: Ирина Миронова

Мать ребёнка: Мария Андреева

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Федосiя Миронова

Мать ребёнка: Мария Андреева

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.11.1841

Сын: Кочуров Григорiй Миронов

Мать ребёнка: Мария Андреева

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно