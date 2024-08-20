Каверин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.01.1910
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каверин Николай
Мать ребёнка: Клемпнер (Тюляева) Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каверин Сергей
Мать ребёнка: Клемпнер (Тюляева) Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1900
Сын: Каверин Александр
Мать ребёнка: Клемпнер (Тюляева) Варвара
Смерть
17.01.1910