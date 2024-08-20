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Каверин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.01.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каверин Александр Павлович

Мать: Каверина Екатерины Васильевны

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каверин Николай

Мать ребёнка: Клемпнер (Тюляева) Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каверин Сергей

Мать ребёнка: Клемпнер (Тюляева) Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клемпнер (Тюляева) Варвара

Рождение ребёнка
23.02.1900

Сын: Каверин Александр

Мать ребёнка: Клемпнер (Тюляева) Варвара

Смерть
17.01.1910

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