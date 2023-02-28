Рахмия Зюлан
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Халиме Зейнулабдин
Отец ребёнка: Зейнулабдин Исмагил
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Зейнулабдин Исмагил
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Зейнулабдин Исмагил
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Зейнулабдин Исмагил
Каркали, Республика Татарстан, Лениногорский район
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Магни Зейнулабдин
Отец ребёнка: Зейнулабдин Исмагил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зейнулабдин Исмагил
Смерть
Неизвестно