Басалаева (Уполовникова) Устинья Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басалаева (Уполовникова) Устинья Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Уполовников Макар Иванович

Мать: Уполовникова Авдотья Венедиктовна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Басалаев Карп Иванович

Отец ребёнка: Басалаев Иван Иванович

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Басалаев Гаврила Иванович

Отец ребёнка: Басалаев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Ковригина Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Басалаев Иван Иванович

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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