Басалаева (Уполовникова) Устинья Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Басалаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Басалаев Гаврила Иванович
Отец ребёнка: Басалаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Ковригина Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Басалаев Иван Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно