Ковригина (Басалаева) Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковригина (Басалаева) Авдотья Ивановна

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Басалаев Иван Иванович

Мать: Басалаева Устинья Макаровна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Крыгина Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Ковригин Семен Осипов сын

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1835

Сын: Ковригин Алексей Семенов

Отец ребёнка: Ковригин Семен Осипов сын

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1840

Дочь: Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Ковригин Семен Осипов сын

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1843

Дочь: Денисова Дария Семионова

Отец ребёнка: Ковригин Семен Осипов сын

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1847

Дочь: Ирина Семенова

Отец ребёнка: Ковригин Семен Осипов сын

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1851

Сын: Ковригин Георгий Семёнов сын

Отец ребёнка: Ковригин Семен Осипов сын

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно