Ковригина (Басалаева) Авдотья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Крыгина Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Ковригин Семен Осипов сын
Рождение ребёнка
20.05.1835
Отец ребёнка: Ковригин Семен Осипов сын
Рождение ребёнка
01.03.1840
Дочь: Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Ковригин Семен Осипов сын
Рождение ребёнка
13.03.1843
Дочь: Денисова Дария Семионова
Отец ребёнка: Ковригин Семен Осипов сын
Рождение ребёнка
12.04.1847
Дочь: Ирина Семенова
Отец ребёнка: Ковригин Семен Осипов сын
Рождение ребёнка
03.04.1851
Сын: Ковригин Георгий Семёнов сын
Отец ребёнка: Ковригин Семен Осипов сын
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно