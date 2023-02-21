(Meldoin) Ewa Tochter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Meldoin) Ewa Tochter

(Meldoin) Ewa Tochter

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1836 г.р.
1839 г.р.
1843 г.р.
1845 г.р.
1848 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1836

Сын: Krakul Mihail Jonnas

Отец ребёнка: Krakul Юган Миккелев

Рождение ребёнка
03.11.1839

Дочь: Helena

Отец ребёнка: Krakul Юган Миккелев

Рождение ребёнка
11.03.1843

Сын: Krakul Heinrich

Отец ребёнка: Krakul Юган Миккелев

Рождение ребёнка
06.11.1845

Дочь: Maria

Отец ребёнка: Krakul Юган Миккелев

Рождение ребёнка
20.09.1848

Сын: Krakul Matts

Отец ребёнка: Krakul Юган Миккелев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close