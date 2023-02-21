(Meldoin) Ewa Tochter
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1836
Сын: Krakul Mihail Jonnas
Отец ребёнка: Krakul Юган Миккелев
Рождение ребёнка
03.11.1839
Дочь: Helena
Отец ребёнка: Krakul Юган Миккелев
Рождение ребёнка
11.03.1843
Сын: Krakul Heinrich
Отец ребёнка: Krakul Юган Миккелев
Рождение ребёнка
06.11.1845
Дочь: Maria
Отец ребёнка: Krakul Юган Миккелев
Рождение ребёнка
20.09.1848
Сын: Krakul Matts
Отец ребёнка: Krakul Юган Миккелев
Смерть
Неизвестно