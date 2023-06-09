Козлов Федор Ильич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Козлов Илья
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1876
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Юлиана Федоровна
Мать ребёнка: Козлова Евгения Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Козлова Евгения Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Козлова Евгения Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Козлова Евгения Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Козлова Евгения Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Козлова Евгения Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Козлова Евгения Пантелеймоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно