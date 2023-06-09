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Козлов Федор Ильич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Козлов Илья

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1876

Жена: Козлова Евгения Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Юлиана Федоровна

Мать ребёнка: Козлова Евгения Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Козлов Николай Федорович

Мать ребёнка: Козлова Евгения Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Козлов Петр Федорович

Мать ребёнка: Козлова Евгения Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Козлова Евгения Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Козлов Кузьма Федорович

Мать ребёнка: Козлова Евгения Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Козлова Евгения Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Козлов Макар Федорович

Мать ребёнка: Козлова Евгения Пантелеймоновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно