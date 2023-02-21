Черкашина (Воронова) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти24.12.1917
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Воронов Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1914 ст.
Совершали таинство: священник Александр Благовещенский и церковник Александр Никольский Свидетели со стороны жениха: Иван Павлович Черкашин Сергей Иванович Черкашин Свидетели со стороны невесты: Фи... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1914
Сын: Черкашин Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Черкашин Дмитрий Лаврентьевич
Смерть
24.12.1917
Причина смерти: Болезнь (тиф)
Похороны
02.01.1918