Черкашина (Воронова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашина (Воронова) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

24.12.1917

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Воронов Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1914 ст.

Муж: Черкашин Дмитрий Лаврентьевич

Совершали таинство: священник Александр Благовещенский и церковник Александр Никольский Свидетели со стороны жениха: Иван Павлович Черкашин Сергей Иванович Черкашин Свидетели со стороны невесты: Фи... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1914

Сын: Черкашин Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Черкашин Дмитрий Лаврентьевич

Смерть
24.12.1917
Причина смерти: Болезнь (тиф)
Похороны
02.01.1918
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