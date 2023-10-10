Гладков Федот Гордиев
Место рождения
Дата рождения07.03.1804
Дата смерти13.01.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1804
Отец: Гладков Гордей Федоров
Бракосочетание
12.05.1823
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Гладкова Параскева Евтихиева
Рождение ребёнка
14.07.1828
Сын: Гладков Афиноген Феодотов
Мать ребёнка: Гладкова Параскева Евтихиева
Смерть
13.01.1833
Причина смерти: от горячки