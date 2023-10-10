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Гладков Федот Гордиев

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

07.03.1804

Дата смерти

13.01.1833

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1804

Отец: Гладков Гордей Федоров

Мать: Гладкова Пелагия Трофимова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
12.05.1823

Жена: Гладкова Параскева Евтихиева

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Гладков Андрей Феодотов

Мать ребёнка: Гладкова Параскева Евтихиева

Рождение ребёнка
14.07.1828

Сын: Гладков Афиноген Феодотов

Мать ребёнка: Гладкова Параскева Евтихиева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
13.01.1833
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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