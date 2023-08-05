Буровлева Дарья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуровлева Дарья Никитична

Буровлева Дарья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1858

Сын: Буровлев Алексей Харитонович

Отец ребёнка: Буравлев Харитон Емельянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.11.1859

Дочь: Буровлева Матрона Харитоновна

Отец ребёнка: Буравлев Харитон Емельянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буравлев Харитон Емельянович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close