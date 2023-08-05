Буровлева Дарья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1858
Сын: Буровлев Алексей Харитонович
Отец ребёнка: Буравлев Харитон Емельянович
Рождение ребёнка
07.11.1859
Дочь: Буровлева Матрона Харитоновна
Отец ребёнка: Буравлев Харитон Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно