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(Кувшинова) Анастасия

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.02.1908

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1908

Отец: Кувшиновъ Захаръ

Мать: Кувшинова Марфа (Иллариона Кушинова прием.)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан