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(Кувшинова) Анастасия
(Кувшинова) Анастасия
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Место рождения
Зилаир
, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
05.02.1908
Пол
Женский
Отец
Кувшиновъ Захаръ
1856 г.р.
Мать
Кувшинова (Перехватова) Марфа (Иллариона Кушинова прием.)
1868 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1908
Отец:
Кувшиновъ Захаръ
Мать:
Кувшинова Марфа (Иллариона Кушинова прием.)
Зилаир
, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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