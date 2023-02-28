Кузавков Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузавков Александр Иванович

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Место рождения

Комягино

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.05.1912 ст.

Жена: Кузавкова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузавкова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузавкова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузавкова Евдокия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузавкова Евдокия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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