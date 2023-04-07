Руденко Ефрем
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Руденко Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Слугина Анастасия
Мать ребёнка: Руденко Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Руденко Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Руденко Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Руденко Дарья
Смерть
Неизвестно