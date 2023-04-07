Руденко Ефрем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руденко Ефрем

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Руденко Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Слугина Анастасия

Мать ребёнка: Руденко Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Руденко Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Руденко Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руденко Дарья

Смерть
Неизвестно