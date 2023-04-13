Шевцов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1868

Сын: Шевцов Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1876

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1876

Сын: Шевцов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно