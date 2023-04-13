Шевцов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1868
Сын: Шевцов Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1876
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1876
Сын: Шевцов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно