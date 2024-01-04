Демина (Сорокина) Наталья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина (Сорокина) Наталья Фёдоровна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

16.08.1885

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1885

Отец: Сорокин-Яшин Фёдор Трофимович

Мать: Сорокина Ирина Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
16.11.1903

Муж: Демин Михаил Романович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1905

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Демин Михаил Романович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.02.1910

Дочь: Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Демин Михаил Романович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.02.1910

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Демин Михаил Романович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Нина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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