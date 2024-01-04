Демина (Сорокина) Наталья Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения16.08.1885
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1885
Бракосочетание
16.11.1903
Рождение ребёнка
16.01.1905
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Демин Михаил Романович
Рождение ребёнка
06.02.1910
Дочь: Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Демин Михаил Романович
Рождение ребёнка
06.02.1910
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Демин Михаил Романович
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Нина Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920