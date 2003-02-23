Тарасова (Никитина) Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1925
Дата смерти23.02.2003
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1925
Рождение ребёнка
22.05.1955
Дочь: Волкова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Тарасов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Александр Петрович
Отец ребёнка: Тарасов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тарасов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тарасов Петр Иванович
Смерть
23.02.2003