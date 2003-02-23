Тарасова (Никитина) Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Никитина) Тамара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1925

Дата смерти

23.02.2003

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1925

Отец: Никитин Михаил Александрович

Мать: Никитина Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
22.05.1955

Дочь: Волкова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Тарасов Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Александр Петрович

Отец ребёнка: Тарасов Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Евгений Петрович

Отец ребёнка: Тарасов Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Николай Петрович

Отец ребёнка: Тарасов Петр Иванович

Смерть
23.02.2003
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