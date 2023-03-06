Рылов Гаврил Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1899 ст.
30.01.?!1899 дер. Киселевская крестьянин Гаврил Михайлов Рылов православный первый 19 и поч. Кислевского крестьянская девица Агрипина Влодимирова Кощеева православная первый 20 дер. Киселевской крн Па... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно