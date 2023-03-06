Рылов Гаврил Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рылов Гаврил Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1899 ст.

Жена: Рылова Акилина Владимировна

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
30.01.?!1899 дер. Киселевская крестьянин Гаврил Михайлов Рылов православный первый 19 и поч. Кислевского крестьянская девица Агрипина Влодимирова Кощеева православная первый 20 дер. Киселевской крн Па... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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