Лацко (Мартын) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лацко (Мартын) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1923

Дата смерти

28.10.2000

Пол

Женский

Добавил:

УЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1957

Сын: Лацко Пётр Иванович

Отец ребёнка: Лацко Иван

Рождение ребёнка
01.08.?

Дочь: Васильцун Тереза Ивановна

Отец ребёнка: Лацко Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лацко Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лацко Юрий Иванович

Отец ребёнка: Лацко Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лацко Анна Ивановна

Отец ребёнка: Лацко Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лацко Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Лацко Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лацко Иван Иванович

Отец ребёнка: Лацко Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лацко Иван

Смерть
28.10.2000
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