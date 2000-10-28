Лацко (Мартын) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1923
Дата смерти28.10.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1957
Сын: Лацко Пётр Иванович
Отец ребёнка: Лацко Иван
Рождение ребёнка
01.08.?
Дочь: Васильцун Тереза Ивановна
Отец ребёнка: Лацко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лацко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лацко Юрий Иванович
Отец ребёнка: Лацко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лацко Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лацко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лацко Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Лацко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лацко Иван Иванович
Отец ребёнка: Лацко Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лацко Иван
Смерть
28.10.2000