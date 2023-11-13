Анисимкина Мавра Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимкина Мавра Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1889

Отец: Пряников Кузьма Тихонович

Мать: Пряникова Екатерина Зотовна

Рождение ребёнка
01.01.1909

Дочь: Анисимкина Анастасия Кузьминична

Отец ребёнка: Анисимкин Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
11.11.1910

Дочь: Анисимкина Анастасия Кузьминична

Отец ребёнка: Анисимкин Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
17.07.1912

Сын: Анисимкин Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Анисимкин Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
22.10.1914

Сын: Анисимкин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Анисимкин Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
23.12.1917

Сын: Анисимкин Егор Кузьмич

Отец ребёнка: Анисимкин Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
25.11.1920

Дочь: Анисимкина Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Анисимкин Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
08.07.1923

Сын: Анисимкин Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Анисимкин Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
19.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анисимкин Кузьма Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимкин Кузьма Михайлович

Смерть
Неизвестно
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