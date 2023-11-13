Анисимкина Мавра Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1889
Рождение ребёнка
01.01.1909
Дочь: Анисимкина Анастасия Кузьминична
Отец ребёнка: Анисимкин Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
11.11.1910
Дочь: Анисимкина Анастасия Кузьминична
Отец ребёнка: Анисимкин Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
17.07.1912
Отец ребёнка: Анисимкин Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
22.10.1914
Отец ребёнка: Анисимкин Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
23.12.1917
Отец ребёнка: Анисимкин Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
25.11.1920
Дочь: Анисимкина Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Анисимкин Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
08.07.1923
Отец ребёнка: Анисимкин Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
19.06.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анисимкин Кузьма Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно