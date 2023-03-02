Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Шапиро) Сора
(Шапиро) Сора
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.10.1904
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шапиро Лейба
1855 г.р.
Мать
Шапиро Бейля
1871 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1904
Отец:
Шапиро Лейба
Мать:
Шапиро Бейля
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия