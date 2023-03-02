(Шапиро) Сора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шапиро) Сора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1904

Отец: Шапиро Лейба

Мать: Шапиро Бейля

Смерть
Неизвестно
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