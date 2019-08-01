Вафин Карим Набиуллович
Место рождения
Дата рождения01.08.1915 ст.
Дата смерти05.11.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1915 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1945
Жена: Вафина Амина Гариповна
Рождение ребёнка
25.07.1946
Рождение ребёнка
01.06.1948
Рождение ребёнка
01.10.1956
Смерть
05.11.2002