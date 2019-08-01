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Вафин Карим Набиуллович

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Место рождения

Малое Мереткозино

Дата рождения

01.08.1915 ст.

Дата смерти

05.11.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1915 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1945

Жена: Вафина Амина Гариповна

Рождение ребёнка
25.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вафина Амина Гариповна

Рождение ребёнка
01.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вафина Амина Гариповна

Рождение ребёнка
01.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вафина Амина Гариповна

Смерть
05.11.2002
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