Воскресенская (Орлова) Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воскресенская (Орлова) Юлия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1922

Сын: Воскресенский Олег Павлович

Отец ребёнка: Воскресенский Павел Павлович

город Новгород, Россия
Рождение ребёнка
1925

Сын: Воскресенский Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Воскресенский Павел Павлович

город Новгород, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
медсестра
Похороны
1979
пос. Мга, Ленинградская область
Смерть
1979
пос. Мга, Ленинградская область