Воскресенская (Орлова) Юлия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1922
Сын: Воскресенский Олег Павлович
Отец ребёнка: Воскресенский Павел Павлович
город Новгород, Россия
Рождение ребёнка
1925
Сын: Воскресенский Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Воскресенский Павел Павлович
город Новгород, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
медсестра
Похороны
1979
пос. Мга, Ленинградская область
Смерть
1979
пос. Мга, Ленинградская область