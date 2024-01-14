Ловцевич Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ловцевич Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ловцевич Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Ловцевич Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ловцевич Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Ловцевич Сергей Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ловцевич Сергей Анатольевич

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